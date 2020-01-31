Пусан, Южная Корея, , 10:26 — REGNUM С 31 января по 6 февраля в южнокорейском Пусане пройдет молодёжный форум Южной Кореи и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN-Korea Frontier Forum). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в форуме примут участие 90 студентов. Известно, что участники международного мероприятия обсудят сотрудничество между странами региона, ценности совместного процветания, мира и человека, а по его завершении сделают совместное заявление.

Отмечается, что основное внимание будет уделено темам мира на Корейском полуострове, сотрудничеству Южной Кореи со странами АСЕАН, новой южной политике Сеула, сотрудничеству Южной Кореи со странами Меконга.

Также в рамках мероприятия участники смогут познакомиться с корейской культурой и посетить достопримечательности Пусана, такие как культурная деревня Камчхон и конференц-центр Nurimaru APEC House.

Данный форум проходит c 2010 года с целью развития сотрудничества между Южной Кореей и странами АСЕАН и молодыми лидерами Азии.