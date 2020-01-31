Женева, Швейцария, , 10:22 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напомнила о юридической обязанности стран делиться имеющейся у них информацией о коронавирусе. Об этом говорится в рекомендациях ВОЗ, опубликованных на сайте организации.

«Напоминаем, что делиться информацией с ВОЗ — это юридическое требование для стран в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае зарегистрировано 7711 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Умерли 170 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что главное правило, чтобы существенно снизить риск заражения, — тщательно мыть руки после посещения общественных мест. Не прикасаться к лицу грязными руками. Надевать одноразовую медицинскую маску в местах скопления народа. Избегать близких контактов при проявлении признаков ОРВИ (насморк, кашель и т. д.).

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