Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве и Подмосковье с приходом последнего месяца зимы — февраля — не изменится. Сильных морозов не ожидается. Снежный покров незначительный, передают «Метеоновости».

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В субботу, 1 февраля, в ночь немного похолодает до — 4 °C. Утром юго-западный ветер ослабнет, температура повысится до 0 °C. Местами пройдёт небольшой снег.

В воскресенье, 2 февраля, характер погоды не изменится. Днем потеплеет до +2, +3 °С. Температурный фон выше нормы на 10 °C. Атмосферное давление очень низкое — 726−733 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 5 февраля прогнозируется похолодание, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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