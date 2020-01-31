Владивосток, , 10:21 — REGNUM Руководство ДВФУ объяснило ситуацию с переселением студентов из КНР, обучающихся в вузе. Это временная мера, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВФУ.

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«Университет принимает дополнительные меры по охране здоровья студентов и сотрудников вуза для недопущения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией в КНР и других регионах.

В ДВФУ создан оперативный штаб, развернут дополнительный медпункт для медицинского осмотра студентов, введен масочный режим для сотрудников, обслуживающих университетские объекты, проводится усиленная дезинфекция помещений.

В ДВФУ обучаются около 1500 студентов из Китая. Преимущественно все они сейчас находятся на каникулах, по возвращении будут локально размещены на территориях кампуса в корпусах 1.8 и 1.10 (Малый Аякс). Эта мера позволит в постоянном режиме контролировать состояние здоровья китайских студентов, незамедлительно принимать меры в случае возникновения подозрения на инфекционное заболевание.

Администрация ДВФУ просит с вниманием отнестись в данной ситуации и временным мерам, призванным не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки» сообщили в ДВФУ.

По рекомендации Роспотребнадзора руководство ДВФУ оповестило всех студентов из КНР, находящихся на каникулах, что возвращаться в вуз им не стоит ранее 1 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, недоумение у общественности вызвало решение руководства ДВФУ переселить всех китайских студентов в отдельные корпуса общежитий.