Париж, , 10:21 — REGNUM В Париже аукционный дом Bonhams 6 февраля 2020 года выставит на торги редкую модель седана Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Всего было изготовлено 500 таких автомобилей. За выставленную машину владельцы планируют получить от 120 тыс. до 180 тыс. евро (8,3 — 12,4 млн рублей).

От базовой Turbo-версии Evoluzione отличается трековыми настройками шасси и подвески, а также обвесом и дисками BWA из лёгкого сплава.

В качестве силового агрегата у автомобиля установлен турбированный двигатель с заявленной мощностью 155 л. с. Мотор по факту выдавал больше «лошадей». Для этого было увеличено давление наддува и переделан выпускной коллектор.

Сейчас машина весит порядка 960 кг, а ее турбомотор выдает около 400 «лошадей».

Напомним, 24 июня 2020 года итальянская автокомпания Alfa Romeo в честь своего 100-летнего юбилея представит новую модель. Это может быть либо небольшой кроссовер B-сегмента, который создан на платформе PSA, либо спортивный гранд-тур.

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