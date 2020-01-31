Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM После относительно умеренной погоды в Бурятии прогнозируют усиление морозов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятского гидрометцентра, ночью 1 февраля на территории республики температура опустится до 30−35, а местами по северу и юго-западу до 38−43 градусов мороза.

По Прибайкалью ожидается снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный до 5−10 метров в секунду. Спасатели также напоминают о снежных накатах на дорогах.

«В холода осложняется обстановка на дорогах. В целях безопасности откажитесь от дальних поездок. В это время года учащаются случаи пожаров на автотранспорте, следите за техническим состоянием машины», — отметили в Главном управлении МЧС по республике.

Напомним, в Республике Алтай, тем временем, большой проблемой стали непрекращающиеся снегопады. Техника не справляется с уборкой, из-за чего десятки населённых пунктов уже неделю остаются отрезанными от мира.

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