Стокгольм, , 10:16 — REGNUM В сети появился первый трейлер кооперативного «вампирского шутера» от первого лица под названием Evilevil. Его опубликовали 30 января на YouTube-канале шведской издательской компании Toadman Interactive.

В Evilevil игроки возьмут на себя управление командой вампиров, которые будут сражаться с различными чудовищами. В трейлере разработчики представили трёх протагонистов: Машаку, Викторию и Рамиреза.

Релиз Evilevil должен состояться до конца 2020 года. Разработчики пока не назвали дату выхода своего проекта, а также игровые платформы, на которых он будет доступен.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в игре Starbase геймеры будут строить космические корабли