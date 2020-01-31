Сеул, , 10:12 — REGNUM На территории Южной Кореи зафиксированы ещё четыре случая заражения пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 31 января сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Таким образом, общее количество заболевших пневмонией нового типа в стране достигло 11 человек.

При этом указывается, что одной из заболевших пациенток является 62-летняя женщина, побывавшая в китайском городе Ухане, где зафиксирован эпицентр распространения коронавируса, и вернувшаяся на родину 23 января, как и ещё один из заразившихся.

Также южнокорейские власти в настоящее время занимаются выяснением причин заражения ещё трех граждан страны и отслеживают все контакты заболевших, для прекращения распространения заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голландская национальная авиакомпания KLM с 3 февраля отменяет все рейсы в Пекин и Шанхай.