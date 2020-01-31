Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Сумма ущерба по делу о строительстве линии легкорельсового транспорта в Нур-Султане оценивается в 5,7 млрд тенге ($15 млн). Об этом 31 января заявил журналистам глава второго департамента агентства Казахстана по противодействию коррупции Сергей Перов.

По его словам, уголовное расследование этого дела в настоящее время завершено. В отношении фигурантов дела продолжаются розыскные мероприятия по линии Интерпола.

Перов уточнил, что к ответственности привлекаются руководители управлений администрации Нур-Султана, должностные лица АО «Астана LRT», а также представители подрядных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев заявил, что будущее линии легкорельсового транспорта зависит от государственный экспертизы ТЭО полекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нур-Султане рассказали о судьбе проекта LRT-линии