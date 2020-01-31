Хельсинки, , 10:06 — REGNUM Разработчики из финской студии Frozenbyte представили новый трейлер игры Starbase. Ролик был опубликован на их YouTube-канале 30 января.

Starbase — это массовая многопользовательская игра о космических путешествиях. В ней геймерам предстоит строить корабли и добывать редкие ресурсы на далёких планетах.

По словам разработчиков, Starbase появится в раннем доступе Steam в 2020 году. Дата полноценного релиза пока не сообщается.

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