Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве ко Дню святого Валентина в одном из крупнейших океанариумов в Европе «Москвариуме» пройдет фестиваль «Влюбленные в океан», сообщается на портале мэра столицы.

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Для фестиваля разработана специальная программа лекций и экскурсий об битателях Мирового океана — как они, образуют семьи и воспитывают потомство. Всего подготовлено 42 лекции.

Фестиваль «Влюбленные в океан пройдет» с 3 по 16 февраля. Ежедневно будут проходить бесплатные экскурсии «Океан любви». 14 февраля посетители с именами Валентин и Валентина смогут посетить экспозицию «Аквариум» бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году День святого Валентина 14 февраля не планировали отмечать около 60% жителей России.

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