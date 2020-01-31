Москва, , 10:05 — REGNUM Новое здание Троицкого районного суда построят в деревне Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Объект возведут в поселении Десеновское по адресу: улица Офицерская, владение 11.

Здание совместит три функциональные зоны — общественную, служебную и зону конвоя и помещений для лиц, содержащихся под стражей.

В залах для уголовных дел предусмотрены защитные кабины. Будут действовать системы звукоусиления и вызова свидетелей.