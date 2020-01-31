Амстердам, , 10:02 — REGNUM Голландская национальная авиакомпания KLM с 3 февраля отменяет все рейсы в Пекин и Шанхай. Об этом в авиакомпании сообщили 30 января.

Накануне стало известно о временном прекращении полётов в города Чэнду, Ханчжоу и Сямынь. 2 февраля состоятся последние рейсы в Пекин и Шанхай, с тем чтобы дать возможно большему числу желающих возможность вылететь из Китая в Амстердам. Временное прекращение авиасообщения с Китаем будет действовать, по крайней мере, до 9 февраля.

Тем временем МИД Нидерландов уточнил рекомендации по поездкам в Китай. Министерство призывает отказаться от поездок в провинцию Хубэй. В отношении других частей Китай рекомендуется воздерживаться от поездок, если они не вызваны крайней необходимостью.