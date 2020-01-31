Москва, , 10:01 — REGNUM Уголовное преследование в отношении бывшего начальника таможни московского аэропорта «Внуково» генерал-майора Юрия Шебуняева, обвиняемого в контрабанде товаров из Турции, не прекращено. Об этом 31 января сообщила пресс-секретарь Солнцевского суда Москвы.

Читайте также: Бывший глава таможни аэропорта «Внуково» объявлен в международный розыск

Напомним, материалы с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела в отношении Шебуняева и назначении ему штраф были направлены в суд в середине января.

«Отказано в удовлетворении ходатайства следователя, суд вернул материалы по Шебуняеву обратно [в органы дознания]», — приводит ТАСС слова представителя судебной инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в международный розыск бывший начальник таможни московского аэропорта «Внуково» генерал Юрий Шебуняев был объявлен в сентябре 2016 года. Ранее ему были предъявлены заочные обвинения о превышении должностных полномочий. Шебуняева объявили в федеральный розыск и отстранили от должности.

По версии следствия, Шебуняев организовал канал перевозки контрабанды из Турции. В преступную группу входили около 20 человек, в том числе граждане Азербайджана и Турции. Они проходили через «Зелёный коридор» без уплаты всех пошлин и платежей с коммерческих грузов. За месяц незаконно перевозилось около 30 тонн контрабанды. Установлено, что такие перевозки производились как минимум в течение пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал экс-замначальника таможни аэропорта «Внуково»