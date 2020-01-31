Хабаровск, , 10:20 — REGNUM В связи с угрозой коронавируса в Хабаровске усилена санитарная обработка общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

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Специалисты проводят тщательную дезинфекцию салонов пассажирских автобусов, трамваев, троллейбусов. Специальным раствором обрабатываются сиденья, поручни, стены и стекла транспорта. Все мероприятия проводятся по ночам и во время перерывов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России закрыло границу с Китаем на Дальнем Востоке.