Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве с 5 февраля прогнозируется похолодание, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Он рассказал, что во второй пятидневке февраля произойдёт понижение температуры, и похолодание покажется после аномально тёплых температур «настоящим морозищем».

«Вероятность понижения температуры уже с 5 числа, и оно обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой земли», — пояснил Вильфанд.

Дневные температуры воздуха в эти дни опустятся до пяти градусов мороза, ночные — до пяти-девяти.