Воронеж, , 09:56 — REGNUM Февраль 2020 года в Воронежской области окажется теплее нормы, однако, по прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, куда более снежным, чем предшествовавшие два месяца зимы.

Последний месяц зимы, как прогнозируется, будет теплее нормы на 1,4 градуса, средняя температура составит около 6,7 градусов ниже нуля. Также ожидается, что в феврале осадков выпадет на 25% больше нормы (около 40 мм против 32 мм), сообщил «Вести-Воронеж» глава регионального гидрометцентра Александр Сушков.

«Тёплую погоду один за другим обеспечивают циклоны с Атлантики. Но на следующей неделе в регионе похолодает — и к четвергу будет уже 8 градусов мороза ночью, и 4 градуса ниже нуля — днём», — рассказал Сушков.

Как сообщало ИА REGNUM, декабрь 2019 года и январь 2020-го в Воронежской области выдались почти бесснежными и аномально теплыми. В конце декабря в лесах расцвели подснежники и даже начала распускаться сирень, а в середине января на территории Воронежского заповедника проснулись комары.