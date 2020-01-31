Хвачхон, Южная Корея, , 09:57 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, три туши кабанов были обнаружены в окрестностях уезда Хвачхон провинции Канвондо, две туши и один пойманный кабан — в окрестностях города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что это двадцать восьмой случай обнаружения трупов животных в уезде Хвачхон и сорок пятый — в городе Пхаджу. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до ста тридцати.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.