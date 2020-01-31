Москва, , 09:50 — REGNUM Комментируя известие о том, что в новом КоАПе, согласно предложению Минюста РФ, существенно вырастут штрафы водителям за превышение скорости, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах обратил внимание на существующие проблемы дорожных ведомств, которые, по сути, сводят на «нет» эффект целесообразности ужесточения наказаний:

«Надеюсь, что расстановка ограничительных знаков станет адекватной, а гр<…> треноги в кустах исчезнут как класс вместе с их недоделанными владельцами. Но об этом ни слова. Значит, курим», — иронизирует Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно новому КоАП РФ, штраф за несоблюдение скоростного режима возрастёт в шесть раз. К примеру, если сейчас за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, то после введения в действие нового кодекса наказание за это правонарушение составит уже три тысячи рублей.

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