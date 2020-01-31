Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM Правительство Камчатки заключило договор на обслуживание чиновников в бизнес-зале аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Из бюджета за VIP-обслуживание заплатят большие деньги.

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По данным ИА Кам 24 , чиновникам правительства Камчатки отдельно от всех остальных пассажиров, но за деньги налогоплательщиков, положены регистрация, оформление и упаковка багажа, сопровождение и доставка к самолету на отдельном транспорте, посадка в самолет вне общей очереди, встреча по прилёту на Камчатку у трапа самолета и доставка до бизнес-зала.

Сумма контракта — 1 млн рублей, но, по данным камчатского издания, этой суммы всегда не хватает и в течение года правительство несколько раз перезаключает договор с аэропортом.

Как сообщало ИА REGNUM, под новый, 2019 год чиновники и депутаты Камчатки решили повысить себе зарплаты. Им также полагаются надбавки к жалованью в размере от 10% до 30%. Помимо этого, сразу после повышения пенсионного возраста, когда на Камчатке проходили масштабные протестные акции, чиновники и депутаты региона назначили себе солидные региональные надбавки к пенсиям — от 100 тыс. рублей.