Барнаул, , 09:34 — REGNUM Известный алтайский учёный, кандидат исторических наук Данил Дегтярёв опубликовал видеообращение к студентам Алтайского государственного университета (АлтГУ) с призывом не верить руководству, заявившему об отсутствии альтернативы по выбору места строительства нового корпуса вуза, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алтайский краевед Денис Дегтярёв Цитата из видео Данила Дегтярева

Учёный заявил, что ему очень не нравится идея постройки нового учебно-лабораторного корпуса рядом с площадью Сахарова по адресу улица Димитрова, 66 в Барнауле.

«Мне очень не нравится эта идея, я считаю, что строительство нового корпуса во-первых приведёт к вырубке зелёных насаждений (а зелени у нас в центре не так много), а во вторых — это испортит исторически сложившийся ансамбль площади Сахарова, а привычный всем вид центра Барнаула будет безвозвратно утрачен», — отмечает Данил Дегтярёв.

В его обращении к студентам Алтайского государственного университета он отмечает, что их интересы могут тоже пострадать в результате этой стройки.

«Друзья! Я сам работал в университете в течение пяти лет, я понимаю ваши нужды в плане обучения в новых аудиториях. Руководство университета будет убеждать вас в том, что есть только два варианта: либо строить новый корпус на площади Сахарова, либо вы будете учиться в старых аудиториях. Но это — ложный выбор!

На самом деле, корпус можно построить и в другом месте, например, за проспектом Комсомольский (в створе будущего Обского бульвара), а сквер можно, и, я считаю, нужно сохранить, благоустроить и сделать тематическим сквером учёных, чтобы в нём могли встречаться и студенты, и преподаватели, чтобы это было знаковое место нашего Алтайского государственного университета.

Но если будет стройка, то не будет ни сквера учёных, ни места встречи. Поэтому я призываю вас думать своей головой и не верить тому, что будет говорить руководство, иметь свою точку зрения по этому вопросу», — призывает учёный-краевед Данил Дегтярёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, участок, на котором руководство АлтГУ собирается построить новый учебно-лабораторный корпус, находящемся в бессрочном пользовании вуза. С сейчас на этом месте располагается городской сквер. Ранее Данил Дегтярёв провёл одиночный пикет у стен АлтГУ в плакатом «Я против застройки сквера».

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