Амстердам, , 09:19 — REGNUM Все 20 голландцев, находящихся в настоящее время в китайским городе Ухань и изъявивших желание покинуть страну, возможно, будут эвакуированы в ближайшие выходные. Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 30 января сообщил парламенту. Ухань является эпицентром вспышки коронавируса.

По словам Блока, об организованном выезде голландцев из других частей Китая нет речи. Они могут покинуть страну собственными силами.

Эвакуированные из Уханя голландцы по прибытию будут содержаться в карантине.

Блок заявил, что Нидерландам в эвакуации будет помогать европейский партнёр, однако пока неясно, имеется ли в виду Италия или Великобритания. Обе страны заявили, что организуют чартерные рейсы в Китай, чтобы забрать оттуда своих граждан. Пока неясно, в какой стране эвакуированные голландцы будут содержаться в карантине после выезда из Китая. Блок заявил, что он не может ответить на этот вопрос, поскольку он будет решаться на европейском уровне.

Наконец, остаётся неясным, сколько голландцы должны будут заплатить за свою эвакуацию. В Европейском Союзе сообщили, что официальная эвакуация на 75% будет оплачена из средств организации. Ранее голландские власти сообщали, что граждане Нидерландов сами должны оплатить свою эвакуацию и карантин.