Москва, , 09:18 — REGNUM Жительница Южного Бутова Марина Чернушевич предложила в рамках краудсорсинг-проекта «Московские центральные диаметры» 72 идеи. Об этом 31 января сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Всего идеи горожан принимались по трём направлениям. «Наполнение станций» собрало 1400 предложение участников проекта, «Комфорт пребывания в поездах» — 800, «Информирование, навигация в поездах и на станциях» — 550.

В проекте приняли участие 17 тыс. человек, они предложили 3 тыс. идей по развитию МЦД. Также можно было обсуждать предложения и голосовать за них.