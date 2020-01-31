Токио, , 09:12 — REGNUM Реактивную воду, которую используют для охлаждения реакторов АЭС «Фукусима-1», могут слить в океан. Такой вариант утилизации комитет экспертов при правительстве Японии считает наиболее рациональным. Об этом говорится в основных направлениях доклада на эту тему, опубликованного 31 января.

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Уточняется, что вода будет в целом очищена от радиоактивных веществ.

Всего комитет экспертов рассматривал пять вариантов утилизации воды, включая её разложение на кислород и водород, захоронение под землёй и закачивание в глубинные геологические слои, пишет ТАСС. В итоге специалисты сделали вывод, что слив в океан или испарение воды в атмосферу наиболее безопасны для окружающей среды и относительно легко исполнимы.

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Напомним, разговоры о сбросе воды с реактора «Фукусимы» шли и ранее. Против этого выступают рыбаки, так как боятся репутационных потерь, которые приведут к снижению спроса на их продукцию, и власти Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года и была спровоцирована разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами.

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Добавим, что, по оценкам специалистов, утилизация почвы, заражённой радиацией после аварии на АЭС, может занять до 30 лет. Что касается заражённой воды, то места для неё в резервуарах, в которых она хранится на территории «Фукусимы-1», не останется уже к 2022 году.