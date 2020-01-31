Омск, , 09:10 — REGNUM На территории Омской области коронавируса нет. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в областном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 12:00 (омское время) не зарегистрирован коронавирус и в целом на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что с подозрением на коронавирус госпитализирована омичка, недавно вернувшаяся с отдыха в Китае. Результаты её анализов на вирус в областном минздраве обещали огласить позже.

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