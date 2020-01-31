Ташкент, , 09:07 — REGNUM Постановление о повышении размеров заработной платы работников предприятий АО «Узбекнефтегаз» подписали глава объединенного профсоюзного комитета компании Баходир Муратов и председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе АО «Узбекнефтегаз».

Заработная плата инженерно-технических работников, занятых на месторождениях нефти и газа, вырастет на 20%. Остальных работников ждет повышение на 30%. Повышение зарплаты ожидается с 1 февраля 2020 года. Данная мера коснется 4 389 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года размер среднемесячной заработной платы в Узбекистане составил 2,324 млн сумов ($243), что на 27,5% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя зарплата работников здравоохранения в Узбекистане не превысила $161