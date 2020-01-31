Пермь, , 09:07 — REGNUM В Перми в отношении местного жителя, задержанного в аэропорту, возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, пьяный пермяк был задержан в здании аэровокзала. Для составления административного протокола мужчину доставили в комнату полиции. Во избежание негативных последствий мужчина предложил сотруднику правоохранительных органов 20 тыс. рублей за то, чтобы протокол не составлялся.

Правоохранитель оказался брать взятку. Задержанному мужчине теперь грозит не только административное, но и уголовное наказание.