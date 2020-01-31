Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве 31 января на дорогах и тротуарах будет гололедица, сообщает центр «Фобос».

"Условия погоды в столичном регионе продолжит определять циклонический вихрь», — говорится в прогнозе.

31 января произойдёт его смещение к востоку, при этом сохранятся в небе обширные облачные поля, временами будет выпадать снег.

В Москве температура воздуха ожидается от — 1 до +1 градуса. В Московской области — от — 2 до +3 градусов. Эти значения на восемь-девять градусов выше многолетней нормы. Скорость ветра не превысит семи м/с.