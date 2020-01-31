Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ начался на Ставрополье, резкий скачок числа заболевших зафиксировали после новогодних каникул. Для сдерживания распространения вирусов в некоторых школах и детских садах региона объявлен карантин, пишет «Победа26».

По словам руководителя краевого управления Роспотребнадзора Александра Ермакова, временно закрыты две школы, пять классов в трех других школах и четыре группы в четырех детских садах.

«Это позволяет нам приостановить развитие дальнейшего эпидпроцесса и дальнейшей заболеваемости среди детей и школьников», — пояснил начальник управления.

Вместе с тем Ермаков подчеркнул, что, несмотря на скачок заболеваемости, эпидпорог по гриппу в крае не превышен. По последним подсчетам специалистов, уровень ниже прошлогодних показателей на 23%.