Кемерово, , 08:59 — REGNUM Сразу в нескольких городах Кузбасса введён режим неблагоприятных метеоусловий I степени, сообщает администрация правительства региона.

«Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) будет действовать в областной столице сутки — с 18:00 четверга, 30 января, до 18:00 пятницы, 31 января. В Новокузнецке и Прокопьевске режим НМУ вводится до 18:00 субботы, 1 февраля. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду промышленные предприятия ограничат количество выбросов на 15−20%», — уточняют власти.

Отметим, в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы есть предупреждения трёх степеней, которым соответствуют три режима работы промышленных предприятий: при первом выбросы сокращаются на 15−20%, при втором — на 20−40%, при третьем — до 60%.