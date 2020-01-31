Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM В Бурятии открыта горячая линия по вопросам возврата жителей, застрявших в Китае и Монголии из-за коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое поручение дал подчинённым глава республики Алексей Цыденов.

Он напомнил, что ранее правительство России ввело ограничения на пограничных пунктах пропуска.

«Жители Бурятии, у которых будут трудности с возвращением из Монголии или Китая домой, могут обратиться за помощью в данный кол-центр», — написал глава на своей странице в «Фейсбук».

Отмечается, что горячая линия будет работать круглосуточно с сегодняшнего дня, 31 января.

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