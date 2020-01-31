Москва, , 08:57 — REGNUM Большинство жителей России (31%), узнающих новости из интернета, предпочитают искать их на поисковике Яндекс. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Пользуются поисковой системой Google 16% опрошенных, mail.ru — 5%. Рамблер предпочитают лишь 1% пользователей интернета.

Главные источники информации в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте (11%), Инстаграм (9%) и Одноклассники (5%). Узнают новости из Telegram 4% граждан РФ, их Whats App или Viber — 3%, Facebооk — 3%, Twitter — 2% орошенных.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 19 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети граждан России (65%) узнают новости из телепередач, 42% — на новостных сайтах в интернете.

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