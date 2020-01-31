Пермь, , 08:56 — REGNUM В Перми проходят бесплатные занятия по айкидо для пенсионеров и людей с особенностями здоровья. Проект «Айкидо без границ» получил поддержку и грант губернатора Пермского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что программа реализуется с весны 2019 года и оказалась востребованной. Дыхательная гимнастика и доступные приемы защиты популярны среди пожилых горожан.

В спортивных секциях постарались подобрать такой комплекс упражнений, который может выполнить человек любого возраста, уровня физподготовки и состояния здоровья. Занятия помогают поеврить в свои возможности, урепить здоровье и повысить иммунитет.