Пекин, , 08:56 — REGNUM Жертвами пневмонии нового типа в Китае, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, на данный момент стали 213 человек. Об этом 31 января сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее число в 213 человек умерших от нового коронавируса также подтвердил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

Также сообщается о 9692 заболевших пневмонией нового типа (9390 по данным «Ванъи»).

При этом, по обновленным данным, лидирует по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом центральная провинция Китая Хубэй и её административный центр Ухань (свыше 5,8 заразившихся и 204 умерших). За ними идут провинции Чжэцзян (428 заразившихся), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 инфицированных, двое умерло).

Уточняется, что в Пекине заразился 121 человек и один — умер, а в соседней с Россией провинции Хэйлунцзян — 44 заболевших и двое умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее зафиксировали седьмой случай заражения новым типом коронавируса.