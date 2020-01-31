Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM Истерия по коронавирусу на Сахалине набирает обороты. Граждане массово скупают медицинские маски в аптеках региона. Фармацевты назвали это «маразмом».

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По данным ИА «Сахалин. Инфо»,на островах растёт истерия по коронавирусу. В редакцию звонят граждане с сообщениями о якобы распространившейся по островам эпидемии новой болезни, в аптеках массово скупают маски — партиями.

Региональный минздрав категорически опроверг всяческие слухи о коронавирусе на островах — случаев заражения не зафиксировано нигде в России. В аптеках повальную скупку масок уже назвали маразмом:

«Это маразм. Они телевизор смотрят и бегут в аптеки маски скупать, в надежде на спасение. Маски заканчиваются потому, что всех уже шизофрения накрыла по поводу коронавируса. Всех накрыла паника», — поделилась мнением сотрудница аптеки в Южно-Сахалинске.

Ходовой товар на островах вследствие паники ощутимо подорожает уже в ближайшее время. Такими сведениями поделились в аптеках региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине граждане боятся есть бананы, потому что думают, что их привезли из Китая. При этом бананы на Сахалин поставляют из Эквадора, но граждане не верят. Аналогичные настроения отмечают СМИ Якутии, других регионов. При этом маститые вирусологи России, Китая и других стран уже неоднократно сообщили: нельзя заразиться коронавирусом от овощей, фруктов, посылок, одежды. Вирус очень слаб в окружающей среде. Все фрукты и овощи, как и в любое другое время, просто нужно мыть перед употреблением. И коронавирус тут совсем ни при чём.

Медицинские маски уже сложно купить в Хабаровске, Благовещенске, других регионах ДФО. Граждане скупают их партиями.