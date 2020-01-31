Чита, , 08:48 — REGNUM В рамках работ по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года в Забайкалье проведено более 60% запланированных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Андрея Гурулёва. По его оценке, сейчас населённые пункты готовы на 68%, сельхоз объекты — на 56%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года Забайкальский край накрыло масштабным сетным пожаром. В условиях резкого потепления и не потушенных палов, огонь раздуло на многие километры.

Пламя быстро перекинулось на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысяч голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова.

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