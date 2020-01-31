Багдад, , 08:49 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовали отчет, в соответствии с которым в Ираке за последнее время к тюремным срокам приговорили 33 детей, об этом 30 января сообщает Kurdistan24.

Несовершеннолетние были осуждены в период с 1 мая 2018 года по 31 октября 2019 года по обвинению в членстве в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители ООН выразили серьезную озабоченность в связи с указанными судебными процессами, отметили их несправедливый характер.

В отчете отмечается, что в общей сложности перед судом за указанный период предстали 60 несовершеннолетних, из 33 приговоренных 23 человека были приговорены к срокам от 11 до 19 лет, остальные к 10 годам лишения свободы.

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