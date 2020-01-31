Нью-Йорк, США, , 08:54 — REGNUM Меры против распространения дезинформации о китайском коронавирусе 2019-nCoV предприняты руководством соцсети Facebook. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте компании Facebook.

В компании решили оградить пользователей от недостоверной информации о пневмонии нового типа. Для этого планируется ввести алгоритм фактологической проверки, который поможет обнаруживать ложные сведения и ограничивать их распространение. Пользователям, которые попытаются поделиться заведомо ложной информацией, отправят предупреждение.

Соцсеть также будут чистить от сообщений о якобы действенных средствах против пневмонии, например, о приёме внутрь чистящих средств. Та же участь ждёт конспирологические версии появления вируса.

Аналогичные меры будут предприняты в принадлежащей Facebook соцсети Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Китае коронавирус поразил более 9 тыс. человек, скончались более 200 заболевших.

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