Горно-Алтайск, , 08:46 — REGNUM В Республике Алтай уничтожат аналоги снюса, продававшиеся без документов, подтверждающих её безопасность и снятые с продажи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, такое решение принял суд 30 января.

В ходе рейдов в конце декабря сотрудники ведомства обнаружили в магазине в селе Майма десять упаковок никотинсодержащей смеси «Lyft». Было возбуждено административное производство.

«За всё время проверок никотинсодержащие смеси были выявлены в 4 торговых точках региона (в декабре 2019 года), вся продукция изъята… После вступления постановления суда в законную силу изъятая продукция будет уничтожена», — отметили в Роспотребнадзоре.

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