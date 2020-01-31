Москва, , 08:44 — REGNUM Теоретически никакой разницы между вином в стеклянной бутылке и в картонной упаковке быть не должно, однако на деле в России ситуация обстоит иначе. Об этом сообщили специалисты Роскачества.

Так, если в супермаркетах европейских стран можно найти вино хорошего качества в мягкой упаковке, то в России сложился стереотип о том, что в пакете не может быть качественного вина, и туда попадает только вино из порошка.

Читайте также: В Роскачестве указали на признаки качественного вина

Эксперты поясняют, что на сегодня на российском рынке в пакетах продается псевдовино, сделанное из самого дешевого импортного виноматериала, по очень низкой цене. Чаще всего в российских супермаркетах в мягких литровых пакетах встречается вообще не вино, а винный напиток.

«Поэтому велик риск приобрести в мягкой упаковке некачественное вино, которое не принесет вам удовольствия и будет вылито в раковину», — отмечают специалисты.

Как пояснил руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян, в лучшем случае в литровом пакете окажется вино из винограда самой низкой категории качества — так называемые «прессовые фракции» переработки винограда.

Также по теме: Роскачество назвало лучшие игристые вина

«Остатки сладки, но не в этом случае. При прессовании разрушаются косточки винограда, и вино получает неприятные горьковатые тона», — добавил эксперт.

В Роскачестве подчеркнули, что сама по себе мягкая упаковка «ни в чем не виновата». Напротив, она более удобна в транспортировке, легче стекла и не бьётся. Однако существенный плюс бутылки в том, что вино в ней «дышит» через пробку, а в пакете оно как в консервной банке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества рекомендовали при выборе вина и определении его качества не полагаться на советы из интернета, пытаясь определить хорошее или плохое вино в домашних условиях, а лучше обратить внимание на внешний вид, аромат и вкус напитка. Так, хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском. К примеру, белое сухое — светло-соломенным или бледно-золотистым цветом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина