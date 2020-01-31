Пермь, , 08:42 — REGNUM В Перми с начала зимнего содержания снежные полигоны приняли более 562 тысяч кубометров снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

За последние 19 лет январь 2020 года выдался самым снежным. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Ведется расчистка дорог и тротуаров, вывоз снега на полигоны, обработка улично-дорожной сети противогололёдными материалами.

Из-за аномально снежного января подрядчики значительно увеличили объемы вывоза снежно-ледовых масс. В сутки специализированные полигоны принимают до 10 тысяч кубометров снега. Добавим, что на территории краевой столицы пять снежных полигонов, каждый из которых в период сильных снегопадов может принимать до 10 тысяч кубометров снега в сутки

Согласно метеопрогнозу, начало февраля также ожидается с обильными снегопадами. За полдня 1 февраля может выпасть от 10 до 15 мм снега.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье придут снегопады и дожди