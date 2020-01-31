Красноярск, , 08:50 — REGNUM Красноярскому краю не хватает около 500 врачей первичного звена и до 1800 врачей узких специальностей, заявил ректор красноярского медуниверситета Алексей Протопопов 29 января на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного собрания Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

По данным ректора, сегодня в крае самыми дефицитными специалистами являются хирурги и анестезиологи-реаниматологи. А нехватка врачей узких специальностей существенно превышает дефицит врачей первичного звена, таких как терапевты и педиатры.

Протопопов подчеркнул, что в послании Федеральному собранию президентом Путиным было рекомендовано проводить «по дефицитным узким специальностям… стопроцентный целевой набор».

Комитетом было решено поддержать предложение по повышению компенсации расходов на обучение в ординатуре со 150 тысяч рублей до 200 тысяч и внести соответствующий документ на рассмотрение очередной сессии Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января ректором Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого был избран Алексей Протопопов, до этого пять месяцев временно исполнявший обязанности главы сибирского вуза.

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