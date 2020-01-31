Челябинск, , 08:40 — REGNUM В Челябинской области юбилейную медаль к 75-летию Победы получат 17 с половиной тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Вручить награды предстоит не позже 8 мая. Такое поручение дано главам муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, первым награждённым стал 100-летний ветеран Михаил Хлебинский. Он прошёл почти всю войну, а до призыва в армию и после увольнения в запас работал педагогом.

Читайте ранее в этом сюжете: 100-летний челябинец получил медаль к 75-летию Победы