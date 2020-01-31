Махачкала, , 09:00 — REGNUM В течение двух лет в Дагестане ремонтируются общеобразовательные учреждения в рамках регионального проекта «100 школ». Тем не менее в республике все еще нуждаются в капитальном ремонте 480 школ, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе правительства региона.

Напомним, проект «100 школ», который призван привести образовательные учреждения Дагестана в нормативное состояние, стартовал в первой половине 2018 года. Замысел его в том, что ремонтные работы выполняются не только за счет средств из бюджетов республики и муниципалитетов, но и при поддержке меценатов.

На момент запуска проекта в Дагестане функционировало 1462 школы, из которых 143 — аварийные, 783 школы, в том числе 131 ветхая, нуждались в капитальном ремонте.

«При этом на решение проблемы средства из республиканского бюджета ранее практически не выделялись. Это требовало системного похода к решению проблемы», — отметили в правительстве.

За два года в проекте «100 школ» приняло участие 334 школы. На их ремонт из казны республики было выделено 600 млн рублей, из местных бюджетов — 93,8 млн рублей. Также удалось привлечь средства меценатов в объеме 213,5 млн рублей.

В рамках программы в школах улучшили противопожарную безопасность, заменили кровлю и двери, улучшили температурный режим, в том числе в санузлах, привели в порядок, а где-то впервые создали медкабинеты. В 2020 году на ремонт школ власти Дагестана выделили более 400 млн рублей.

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