Москва, , 08:38 — REGNUM Две трети граждан России (65%) узнают новости из телепередач, 42% — на новостных сайтах в интернете. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Откуда жители России узнают новости: опрос

Пользуются соцсетями, форумами и блогами для того, чтобы узнать новости, 21% опрошенных. 14% узнают информацию от друзей, 1% слушают радио, 6% читают прессу.

58% респондентов смотрят новостные телепередачи каждый день. Доверяют телевидению 40%, новостным сайтам 21% граждан РФ. У 27% нет доверия ни к каким источникам информации.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 19 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет является главным источником новостей для 65% 18−24-летних и 50% 25−34-летних.

Читайте также: Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос