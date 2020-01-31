Ухань, Китай, , 08:44 — REGNUM Решение о возвращении в город Ухань граждан центральной китайской провинции Хубэй — где произошла вспышка инфекции коронавируса 2019-nCov, которые в настоящее время находятся за границей, приняли власти Китая. Об этом 31 января рассказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«С учётом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань», — говорится в заявлении официального представителя китайского МИД.

При это ранее китайское Управление гражданской авиацией дало разрешение авиакомпаниям на организацию чартерных рейсов, для возвращения из-за границы жителей китайского города Ухань, в котором находится очаг распространения нового заболевания. При этом управление выступило с требованием не отказывать гражданам из Уханя, после прохождения ими медосмотра, в посадке и в настоящий момент в город возвратились туристы из Осаки, Сингапура, Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пекинские власти запретили регистрировать браки в популярную среди влюбленных дату — 2 февраля — из-за угрозы пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.