Париж, , 08:38 — REGNUM Согласно прогнозу метеорологической службы во Франции Météo France, погода в начале февраля будет крайне мягкой, температура воздуха местами прогреется до 20 °C, передает BFM TV.

Ожидается, что в выходные температура воздуха на юго-западе Франции может превысить 20 °C, будь то в Перпиньяне, Биаррице или Монпелье. В северной половине температура будут ниже, чем на юге, примерно 10−14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2020 года метеорологическая служба во Франции Météo-France объявила «оранжевый» уровень погодной опасности на западе страны.