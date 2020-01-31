Сеул, , 08:42 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали седьмой случай заражения новым типом коронавируса, сообщает KBS со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) страны.

По их словам, вирус был обнаружен у 28-летнего корейца, который 23 января вернулся на родину из китайского Уханя, где впервые была зафиксирована вспышка вируса 2019-nCoV.

На момент приезда у него отсутствовали симптомы, однако через три дня мужчина пожаловался на простуду и кашель, а 28 января — на высокую температуру. После подтверждения наличия вируса мужчина был помещен в карантин.

Напомним, по последним данным, в результате заражения коронавирусом нового типа в Китае скончались 213 человек, общее число заболевших — 9 821 человек.