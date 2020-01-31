Куса, Челябинская область, , 08:29 — REGNUM В Челябинской области 100-летний ветеран великой Отечественной войны Михаил Хлебинский стал первым в регионе, кому вручена юбилейная медаль к 75-летию Победы. Награду вручил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Михаил Васильевич родился в Мордовской АССР. До войны он окончил педагогическое училище и работал учителем начальных классов. А в сентябре 1941 года его призвали на фронт. Среди его наград: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией» и другие.

28 ноября 1945 года ветеран был уволен с военной службы, а затем уехал в челябинскую Кусу. Там он работал учителем начальных классов, труда, немецкого языка, инспектором района по техническому труду, а также возглавлял секцию учителей трудового обучения.