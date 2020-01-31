Усть-Каменогорск, Казахстан, , 08:29 — REGNUM Занятия в школах Восточно-Казахстанской области отменили из-за сильного мороза, сообщили 31 января в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на управление образования области.

В частности, температура воздуха в Семипалатинске опустится до минус 28 градусов. В городе отменены занятия для учащихся 1−4 классов первой смены. В городе Курчатове занятия отменили для школьников 1−9 классов первой смены.

Кроме того, занятия отменены в Шемонаихинском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Бескарагайском, Уланском, Глубоковском и других районах области.

Напомним, 30 января управление образования Восточно-Казахстанской области отменило занятия в школах Усть-Каменогорска и пяти районов из-за сильного ветра и метели.